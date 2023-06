Cinema, questo avvincente film promette avventure mozzafiato e colpi di scena imperdibili.

È arrivato ieri nelle sale l’ attesissimo “Indiana Jones e il Quadrante del destino”, l’episodio conclusivo della celebre saga, che ha per protagonista l’amato professor Henry Jones jr. Il film è diretto da James Magold, i produttori esecutivi sono Steven Spielberg e George Lucas.

Il film, presentato al Festival del Cinema di Cannes e poi a Taormina, ha un cast interessante, infatti ad affiancare Harrison Ford, nel ruolo del protagonista, vi sono altri volti noti del cinema hollywoodiano: Phoebe Waller- Bridge, Antonio Banderas, Mads Mikkelsen e Boyd Holbrook.

Malgrado i suoi 80 anni, Harrison Ford ha voluto cimentarsi ancora una volta nei panni del personaggio- senza non pochi infortuni sul set- per congedarlo definitivamente. Le riprese del film sono cominciate nel 2021 e sono state girate in Marocco, Scozia, New York e Sicilia. Nell’isola, la produzione ha scelto i siti archeologici di Segesta, Siracusa, Cefalù, Trapani e alcuni luoghi in provincia di Palermo.

Siamo nel 1969 e Indiana Jones, dopo anni di onorevole carriera, è prossimo alla pensione. Si sente inadeguato rispetto al mondo che lo circonda. Ormai certo che sia giunto il momento di appendere frusta e cappello al chiodo, viene coinvolto dalla sua figlioccia Helena (Phoebe Waller-Bridge) in una nuova avventura, che consiste ancora una volta nella ricerca di un oggetto particolare: il Quadrante di Archimede, uno strumento che può cambiare il mondo, “per il meglio” o “per il peggio” a seconda delle mani nelle quali potrebbe finire .

Come in ogni storia di avventura, al protagonista si contrappone sempre un antagonista con scopi malefici e infatti Jones incontrerà l’ex nazista Voller (Mads Mikkelsen), determinato a usare il Quadrante per scopi distruttivi e terrificanti.

“Indiana Jones e il Quadrante del Destino” vi attende al Cinema Concordia di Agrigento. Orario degli spettacoli: 18.00- 21.00