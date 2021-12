D’Angelo: “Per la ricostruzione chiederemo come per il ponte di Genova”

“Per la ricostruzione chiederemo di fare velocemente, come per il ponte di Genova”. Lo dice il sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo che pensa alle tante famiglie sgomberate, e rimaste senza una casa dopo l’esplosione di sabato scorso. A Ravanusa oggi è il giorno dell’addio. I funerali delle vittime della “strage del gas”, in tutto nove, si svolgeranno oggi pomeriggio. Saranno trasmessi in diretta dal piazzale antistante la Chiesa Madre alle 16.20 su Rai1, a cura del Tg1, con il commento di Giuseppe Lavenia e Giacinto Pinto.