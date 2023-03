Dalli Cardillo (Assopanificatori): “Bene l’apertura domenicale in occasione del Mandorlo in fiore”

Il presidente provinciale di Assopanificatori, Davide Dalli Cardillo, esprime vivo compiacimento per la decisione del sindaco di Agrigento di consentire l’apertura dei panifici nelle due domeniche coincidenti con la festa del Mandorlo in Fiore. Dalli Cardillo ringrazia il sindaco Francesco Miccichè “per avere accolto con favore e con grande tempestività la richiesta inviata a nome degli associati ad Assopanificatori in vista della edizione 2023 della Sagra del mandorlo in Fiore. Considerato il numero di presenze che si attendono per le due giornate, con l’apertura domenicale si ritiene , infatti, di svolgere un servizio che nel passato è stato molto apprezzato dai numerosi visitatori che si ritroveranno nel centro storico di Agrigento.”