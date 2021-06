Dalle carte spariscono soldi: nuove frodi informatiche

Ancora frodi informatiche in provincia di Agrigento. Le ultime vittime sono un quarantunenne, e una ventiquattrenne. Entrambi hanno presentato denuncia al Commissariato di Canicattì. Senza accorgersene si sono visti fare più addebiti sulle loro carte. Piccole somme che nasconderebbero un preciso “modus operandi”: il tentativo di passare inosservati, di fare in modo che il frodato magari non si accorga, almeno non subito, di quegli ammanchi.

Nel primo caso, in poco più di tre mesi, ha subito 14 transazioni di addebito non autorizzate per un importo complessivo di 138, 60 euro sulla propria carta di credito. Alla donna su una carta prepagata Postapay Evolution, sono stati invece fatti tre addebiti da 21 euro cadauno, per operazioni mai effettuate.

I poliziotti hanno raccolto le due nuove denunce a carico di ignoti e, ancora una volta, trasmetteranno gli incartamenti a Palermo affinché la polizia Postale possa occuparsi delle indagini.