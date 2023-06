Dai deputati 5 Stelle 1 milione di euro per 31 scuole siciliane: due sono nell’agrigentino

Con le restituzioni di ampia parte dello stipendio dei deputati 5 Stelle sono stati comprati computer per le scuole: 198 in tutta Italia e 31 in Sicilia. Lo fa sapere Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle. Nell’agrigentino beneficiano della donazione gli istituti scolastici “Giovanni Verga” di Canicattì e “San Giovanni Bosco” di Naro.

Di Paola afferma: “Doniamo 1 milione di euro dei nostri stipendi a circa 200 scuole pubbliche per acquistare dotazioni informatiche, soprattutto computer portatili, e per rendere più moderne le nostre scuole. Faccio i miei complimenti a tutti gli istituti scolastici, e in particolare ai 31 istituti scolastici siciliani che hanno partecipato alla nostra iniziativa e che riceveranno le dotazioni informatiche”.