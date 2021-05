Nuovo appuntamento live, oggi pomeriggio con inizio alle 18, di AgrigentoOggi in diretta social. In redazione , ospite del direttore del sito web, Domenico Vecchio, per una intervista esclusiva, la cantante empedoclina, Claudia Iacono in arte “Ibla” reduce della nota trasmissione di canale 5 “Amici”. Sulla Facebook di AgrigentoOggi sarà possibile intervenire e porre domande.