Da un sacerdote la proposta di spostare la data della Pasqua

La proposta-provocazione di spostarla alla prima domenica utile quando ci potrà essere la riapertura delle Chiese, parte da Agrigento !

Una provocazione che mi viene subito da collegare con taluni cenni salutarmente pungenti che tutti abbiamo ascoltato in momenti particolarmente significativi, su un tipo di religiosità nostrana fatta di riti, processioni, tradizioni ecc., al punto da poter consentire anche ad un mafioso che magari ha pure ucciso, di potere affermare di essere tutto sommato “un buon cristiano”.

Una provocazione che adesso quella sulla Pasqua a lanciarla via twitter non è una voce qualsiasi, ma quella di don Rino Lauricella Ninotta, direttore del dipartimento pastorale della Curia, a cui il Pastore della Chiesa Agrigentina il card. don Franco Montenegro ha delegato tutti i poteri vicariali che tale carica comporta in campo pastorale-liturgico, il settore più delicato della vita intima della Chiesa.

Parliamo di provocazione, perché naturalmente nulla c’è di deciso. Ma una provocazione, finalizzata a dare uno scossone non solo puramente spirituale, ma anche di carattere socio-religioso, con effetti forse davvero imprevedibili.

Questo perché sappiamo bene quale incidenza hanno specie nel sud-Italia, e anche dalle nostre parti, compresa Agrigento-città, i riti popolari della Settimana Santa.

Una proposta-provocazione destinata quindi a far discutere, per raggiungere effetti comunque positivi.

Da parte di chi scrive, dicendo chiaramente che a primo acchito mi è venuto interiormente spontaneo dire no, devo subito aggiungere che riflettendo un po’, le ragioni non mancano.

La più importante è sintetizzata nell’interrogativo che si pone e pone lo stesso don Rino. Cioè : “che senso ha celebrare il mistero centrale della nostra fede senza il popolo di Dio soggetto celebrante di ogni azione liturgica?”.

Un interrogativo su cui si dovrà concentrare la riflessione….che coinvolge anche la diversa sensibilità con cui è stata accolta la decisione della CEI sulla chiusura delle Chiese….Sul fatto che il motto “Io resto a casa” non può e non deve valere per Dio, anche perché Dio non ha una casa; Egli è l’ovunque per eccellenza ! e nello stesso Vangelo proprio domenica scorsa Gesù stesso, con la Samaritana tagliando alla radice il tema della discordia, le dice che è venuto il tempo in cui “i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità”.

Il discorso liturgico si fa anche elevato, parlando di “Ontologia della distanza”, in cui, in estrema sintesi, si ricorda che l’unione intima di cui abbiamo bisogno con il prossimo e con Dio vive anche di necessarie distanze.

Come è facile vedere, anche solo da questi pochissimi cenni, tante sono le problematiche e tutte interessanti.

Non dimenticando che in questa situazione che l’Italia sta vivendo, le sofferenze dei poveri si moltiplicano e si fanno ancora più evidenti; bisognainsomma seeriamente riflettere sul fatto che la quesitone sanitaria fa sorgere una questione sociale di proporzioni gigantesche.

E le discussioni importanti anche teologiche non possono e non debbono costituire motivazione per evadere dalla realtà. Anzi !

Inoltre sicuramente c’è da vedere che nelle contingenze di questa crisi da pandemia, forse occorre davvero – come leggo – che “la Chiesa italiana recuperi un supplemento d’anima”.

Considerando comunque che chiudere le chiese è solo una misura temporanea di prudenza civile, necessaria e quindi da raccomandare.