Covid -19: il gesto di solidarietà del dottore Castorina

Proseguono gli atti di solidarietà da parte della cittadinanza agrigentina per fronteggiare l’emergenza Covid 19.

Dopo la donazione in denaro dell’imprenditore Moncada, la raccolta fondi lanciata da Salvatore Moribondo e Francesco Rao, è la volta del dottore Giovanni Castorina, dentista e odontoiatra di Agrigento che in questi giorni ha donato 150 mascherine e guanti alla Protezione Civile, alla Polizia Comunale e altrettanti 150 per ciascuno li ha distribuiti a Polizia , Carabinieri e Finanza per un totale di 1000 mascherine. Ulteriori 250 sono state fornite inoltre all’Ospedale San Giovanni di Dio e altre 50 a una comunità di alloggio.

Il dentista – raggiunto telefonicamente – ci tiene però a chiarire che l’utilizzo di queste mascherine non previene comunque dal rischio di contagio da Covid 19, poiché non hanno un filtraggio adatto a scongiurarne la trasmissione. “Quelle ideali – dice – sono le FFp3 che per prezzo e disponibilità sono introvabili. Spero che altri colleghi possano fare lo stesso. Il mio consiglio, da medico, è quello di mantenere la giusta distanza di sicurezza dalle persone, ma soprattutto di restare in casa. ” – conclude Castorina.