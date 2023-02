Da Quantumania a Tramite Amicizia e Non così vicino,: i film da vedere in questi giorni al cinema

Ant-man and The Wasp Quantumania è il film da vedere al cinema a carnevale. E’ in proiezione al Ciak di Agrigento il nuovo terzo capitolo “stand alone” dedicato al supereroe più piccolo della storia. Ant-Man, l’Uomo-formica. Forse il più simpatico.Spettacoli ore 18/20:15//22.30. Altra proiezione, sempre al Ciak, “Tramite Amicizia”, il nuovo film di Alessandro Siani. Il cast oltre allo stesso Siani nel ruolo del protagonista vede la presenza di Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase. La pellicola ha debuttato il giorno di San Valentino, conquistando il primo posto al box office. Spettacoli ore 18.30/20.30/22.30. Da venerdì 17 febbraio al cinema Concordia Tom Hanks in “Non così vicino”: spettacoli ore 18 e 20. Tratto dal comico e commovente bestseller “L’uomo che metteva in ordine il mondo”, Non Così Vicino racconta la storia di Otto Anderson (Tom Hanks), un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un’improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati.