Da Prestigiacomo a Papatheu: Forza Italia fa quadrato su Gianfranco Micciche’

Oggi le note dei vari esponenti di Forza Italia sia regionale che nazionale:

“Desidero esprimere la mia assoluta vicinanza e solidarieta’ al presidente dell’Assemblea regionale siciliana e coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Micciche’. Sono sicura che sapra’ dimostrare la sua totale estraneita’ ai fatti contestatigli”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, in merito al coinvolgimento del presidente dell’Ars nell’inchiesta della Procura di Agrigento sulla societa’ Girgenti Acque. “Micciche’ e’ indagato per non aver commesso nulla – ha aggiunto – in una vicenda in cui non c’entra un bel nulla. Sono convinta che neppure questo giustizialismo ad orologeria fermera’ l’azione del nostro coordinatore regionale”.

AGRIGENTO. GIRGENTI ACQUE, GRASSO: ANCORA ATTACCHI A MICCICHÈ, SONO CON LUI

“Come sempre ci risiamo. Ancora un altro attacco a Miccichè, e come sempre non ci sono state mai prove a suo carico. È sempre stato sotto attacco ma conoscendolo da anni e conoscendo la sua umanità, sensibilità e onestà, anche questo attacco andrà a vuoto. Ma tentare di coinvolgerlo nello scandalo, mettendolo alla gogna attraverso la stampa, utilizzando delle accuse ridicole, lo trovo terribilmente di basso profilo e lo considero inconcepibile in uno stato di diritto quale dovrebbe essere l’Italia”. Lo scrive in una nota Valeria Grasso, responsabile regionale del dipartimento Antiracket, antiusura e beni confiscati di Forza Italia, in merito all’inchiesta Girgenti Acque. “Io credo nella giustizia italiana che farà la sua strada, ma che le bassezze e strategie politiche potessero arrivare a ciò mi fa restare basita – aggiunge -. Presidente sono orgogliosa di essere al suo fianco”.

Agrigento, Prestigiacomo (FI): Fatti dimostreranno assoluta estraneità Miccichè

“Conosco Gianfranco Miccichè da alcuni decenni e i fatti che gli vengono contestati dalla Procura di Agrigento mi sono subito apparsi inverosimili, lontani anni luce dal modo in cui ha da sempre interpretato la sua esperienza in politica. Sono certa che Gianfranco dimostrerà la sua assoluta estraneità ai fatti contestati”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo.