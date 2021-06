Avvolto dalle fiamme, muore un uomo

Scoppia un incendio, e quasi sicuramente nel tentativo di spegnerlo, è stato avvolto dalle fiamme. Per un pensionato di Antonino Mantisi, 77 anni, residente ad Agrigento, non c’è stato nulla da fare. E’ morto nel terreno attorno alla sua abitazione. La tragedia all’ora di pranzo in contrada “Pozzo Grande”, nei pressi di Montaperto, nelle campagne di Agrigento.

Sul posto i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118, e le forze dell’ordine. Dalle prime indagini la vittima avrebbe visto andare in fiamme le sterpaglie, probabilmente pensando di riuscire a spegnerle, si sarebbe avvicinato troppo. Sul terreno rinvenuta la carcassa di una bombola del gas esplosa.