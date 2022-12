Da Guè Pequeno per il capodanno 2020 ad Achille Lauro per il 2023

Dopo lo stop causa covid torna il capodanno in città: l’ultimo risale al 2020, due mesi prima che scoppiasse la pandemia. L’amministrazione di allora, quando sindaco era Lillo Firetto, organizzò il concerto di Guè Pequeno. A salutare l’arrivo del 2019 , invece, fu il concerto di Lello Analfino e dei Tinturia. L’anno prima, era il 2018, capodanno di musica e divertimento, in piazza Pirandello, con il duo comico palermitano “I soldi spicci”, composto da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, che ha allietato l’arrivo del 2018.

“Il 31 dicembre farò un dj set alla Notte di Capodanno ad Agrigento, in Piazza Marconi. Un’occasione per brindare insieme il nuovo anno, prima dell’inizio degli eventi speciali Unplugged di gennaio! Ringrazio la città e tutti gli addetti ai lavori”. Con una storia pubblicata su Instagram Achille Lauro ha parlato così della “sua” notte di Capodanno ad Agrigento. Sabato 31 dicembre sarà in Piazza Marconi, per uno speciale dj set, che lo vedrà esibirsi sulle note delle sue più grandi hit: da “Domenica” a “Me ne frego“, passando per “Solo noi“, “Roma“, “Rolls Royce” e il nuovo singolo “Che Sarà”, che si trova attualmente nella Top 20 Earone. Achille Lauro non sarà da solo ad animare la notte di San Silvestro. Sul palco, insieme a lui, si alterneranno Lello Analfino, i Tinturia e Riccardo Gaz, mentre la conduzione della serata verrà affidata a Silvio Schembri. Tra i protagonisti anche Pablo DJ con il format “Giovedì all’italiana“. L’area del concerto sarà divisa in settori con vie di fuga, servizi di controllo agli ingressi e servizi sanitari. L’organizzazione è del distretto turistico Valle dei Templi, del Comune di Agrigento in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello. La prefettura ha impartito precise disposizioni al Comune che si è impegnato ad integrare il piano sicurezza con alcune previsioni e specifiche tecniche, oltre che a redigere il piano sanitario da sottoporre alle autorità di riferimento e il piano della viabilità da inserire nel Piano sicurezza. “Stiamo definendo, in armonia con le forze dell’ordine, – dice l’assessore, Costantino Ciulla– tutti i dettagli. L’area può ospitare circa 12mila persone, gli ingressi saranno contingentati, ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore. C’è attesa e noi vogliamo essere pronti ad accogliere il pubblico in sicurezza e con efficienza. È un momento di lancio per Agrigento, verso una prospettiva di città che può ospitare artisti di un certo livello. Cerchiamo di organizzare cose belle e ci vuole il contributo di tutti affinché tutto vada per il verso giusto. Le manifestazioni natalizie stanno andando bene e gli appuntamenti sono molto partecipati”. Il concerto sarà totalmente gratuito con inizio alle ore 23 e gli organizzatori hanno fatto sapere che proseguirà fino all’alba.