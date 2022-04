Da giorni in corso gli interventi di potatura degli alberi di viale dei Pini

Da giorni sono in corso gli interventi di potatura degli alberi di viale dei Pini, a San Leone. L’Ufficio verde pubblico del Comune di Agrigento ha affidato l’incarico ad una ditta specializzata per procedere immediatamente ai lavori di taglio e potatura. Una decisione per salvaguardare la pubblica incolumità dei cittadini, dopo i tanti distacchi di rami, grandi e piccoli, piombati a terra più volte. Da evidenziare che oramai da anni parte dell’asse viario di viale dei Pini, è compromesso dalle radici degli alberi.