Addebiti sulle carte di credito: denunciate nuove frodi online

Hanno scoperto diversi addebiti sulle loro carte di credito per operazioni e movimenti, per acquisti online, non autorizzati. Vittime due canicattinesi, un cinquantunenne e una ventenne. I poliziotti del Commissariato di Canicattì, in entrambi i casi, hanno raccolto le denunce di frode on line, a carico di ignoti, e hanno avviato le indagini per provare ad identificare i responsabili.

I fascicoli saranno, quindi, trasmessi alla polizia Postale. Spetterà agli agenti della Postale, infatti, laddove possibile, provare a tracciare la linea da seguire per arrivare all’identificazione dei balordi che, tanto a Canicattì, quanto nel resto della penisola, continuano a mettere a segno truffe o frodi online, avvalendosi di famosi siti di compravendita.