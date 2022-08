Da Favara spinte culturali decisamente innovative. Sì proprio così, non solo sul piano ecclesiastico-pastorale, ma anche su quello socio-politico. Ci sembra proprio così. Anzitutto per quanto riguarda il campo ecclesiastico-pastorale, il riferimento è al modo come si sta svolgendo la festa più importante e sentita dell’anno che è quella di S. Giuseppe, tradizionalmente celebrata a Favara l’ultima domenica di Agosto. Mentre, quasi in contemporanea, proprio in questi giorni, quando già i manifesti annunciavano il modo come si sarebbe svolta la festa del grande patriarca a cui Favara è tanto devota, sul piano socio-politico, la cronaca ha registrato, (tra un certo stupore di alcuni e la manifesta incredulità di altri), la nascita di un nuovo Movimento Politico giovanile dal titolo provocatorio e significativo, “AreaZero”.

La novità decisamente innovativa sul piano pastorale, culminerà il giorno della festa, cioè domenica 28 agosto; e riguarda ogni giorno la presentazione, prima della celebrazione della Messa, davanti ad un’assemblea affollata di devoti del Santo, della testimonianza di quanto con fatica realizzato, da parte delle varie realtà che a Favara concretamente operano sui diversi piani, da quello culturale e professionale a quello ginnico-sportivo nei diversi armi, a quello liturgico, musicale, della solidarietà, ecc. ecc. ecc. Nulla, proprio nulla escluso ! con invito sotteso ma chiaro, ad uscire ognuno dal proprio guscio individualista, far conoscere, condividere e puntare comunitariamente al bene comune della collettività favarese. La conoscenza (- a vasto raggio, in un contesto sacrale, davanti alla venerata statua di S. Giuseppe -) delle realtà e /o associazioni che operano nel nostro territorio sicuramente favorire di poter condividere i valori promossi dai vari responsabili dei diversi settori, e possibilmente emulare il loro virtuoso esempio, apprezzare il servizio reso alla comunità civile ed ecclesiale”. Non solo. Come auspica espressamente l’arciprete don Giuseppe D’Oriente (e sicuramente non solo!), attraverso le testimonianze dirette, si può contribuire a contrastare o almeno mettere un freno a quella che oggi è una vera piaga sociale dovunque, cioè, come si legge nel programma : “l’abuso di parole per distorcere, travisare, depistare, offendere ( vedasi le “fake news”).

Già “fake news”…soprattutto nel momento che stiamo vivendo, verso il prossimo 25 settembre, data delle elezioni politiche e regionali, per le cui scelte all’interno della cabina elettorale, ogni cittadino farà bene ad invocare aiuto dall’Alto e dai Santi protettori. Ricordiamo che Papa Francesco, ci ha ricordato che tra le beatitudini da ripensare per il cristiano di oggi, c’è di “evitare ogni doppiezza di cuore” , “sognando il bene anche in mezzo al male”,….”costruire fraternità”…..”non temere di andare controcorrente…senza lasciarsi frenare dalle incomprensioni e dagli ostacoli”. Ed in questa direzione quello che sta avvenendo a Favara, compreso il senso della nascita, proprio a Favara, in questi giorni, di un nuovo Movimento Politico giovanile dal titolo assai provocatorio e significativo, “AreaZero”.

Movimento, in cui il gruppo dirigente, pur se in questo momento chiaramente monocolore, dichiara di volere essere……. “apartitico e libertario”… mettendo sicuramente in conto le difficoltà. Ma sicuramente nel massimo reciproco rispetto della diversità culturale delle persone che ne faranno eventualmente parte. Al fine di favorire al massimo, senza paraocchi di alcun colore e genere, una nuova possibilità di riflessione per perseguire meglio il ben comune. E quindi il Movimento si propone come luogo di “un dialogo franco e aperto ……verso un modo nuovo di fare politica …(per dirla franca!)… per iniziare da capo, partendo veramente da zero”. E così c’è chi ha pensato ad una parola nuova : APARTITISMO, cioè tanti diversi con un diverso Partito, ma con alcuni precisi obiettivi comuni. Cosi come è nata la nostra Repubblica, sulle ceneri di un regime consegnato alla storia. Un’utopia che anche attraverso piccoli passi decisamente chiari può avviare però un cammino davvero nuovo di un “Movimento politico-apartitico” unicamente concentrato sui valori da perseguire ed intanto estremamente deciso per il raggiungimento di alcuni fini da conseguire immediatamente per il bene comune. Come, per esempio, la lotta alla mafia, all’illegalità comunque camuffata sotto qualsiasi colore e bandiera, alla tutela dell’ambiente dal punto di vista ecologico e sanitario, per la tutela della salute fisica di tutti, con sanzioni adeguate ( da irrogare!) per quelli che la mettono a rischio.