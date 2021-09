Da “Facciamo squadra” levata di scudi a favore del sindaco di Agrigento

Levata di scudi a favore del sindaco di Agrigento. Dopo l’uscita dei consiglieri di Forza Italia sulla chiusura del centro d’informazione turistica di Porta di Ponte per trasformarlo in un punto vaccinale, i consiglieri comunali di “Facciamo squadra”, Valentina Cirino e Davide Cacciatore, dicono la loro. “Quelli di Forza Italia attaccano…quelli di Forza Italia. Se devono fare questa opposizione meglio che tornino in maggioranza. Apprendiamo che i consiglieri di Forza Italia pur di avere un pizzico di visibilità sollecitano interventi che sarebbero stati più opportuni inviarli ai propri compagni di partito che all’amministrazione. Bastava leggere semplicemente gli atti per evitare uno scivolone mediatico-amministrativo di così grande proporzione. La vicenda riguarda l’info point di piazzale Aldo Moro; precisiamo che l’info point è stato gestito dal Libero Consorzio grazie ad una convenzione del 2016 stipulata e rinnovata per altri 5 anni con delibera di Giunta comunale. La stessa convenzione- continuano i due- è stata rescissa appena l’8 luglio scorso per volontà del Commissario straordinario del Libero Consorzio Vincenzo Raffo, vicinissimo alle posizioni dell’on. Riccardo Gallo Afflitto”. Tornando alla disposizione del sindaco Miccichè che ha adibito l’info point a centro vaccinale i consiglieri precisano: “Alla luce anche delle recentissime normative nazionali che entreranno in vigore il prossimo 15 ottobre, diventa di grande importanza procedere con le vaccinazioni utilizzando il chiosco anche come centro di vaccinazione temporaneo. Ecco perché chiediamo ai consiglieri di Forza Italia di prestare maggiore attenzione quando intendono fare opposizione. In questo caso sarebbe stato più opportuno confrontarsi con il Commissario del Libero Consorzio Vincenzo Raffo il quale sicuramente avrebbe risolto il problema dell’info point secondo i desiderata dei consiglieri Azzurri”.