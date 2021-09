La provincia di Agrigento prima in Sicilia per soggetti immunizzati con doppia dose e seconda con prima. Lo fa sapere il commissario dell’Asp, Mario Zappia, nel consueto report settimanale sull’andamento della pandemia nell’agrigentino. Numeri in calo , nell’ultima settinana sui contagi e sui ricoveri. Anche nei comuni di Palma di Montechiaro, Licata e Ravanusa , che fino alla scorsa settimana erano quelli meno “virtuosi” , la gente si comincia a vaccinare. Intanto, si partirà presto in Sicilia con la terza dose per i trapiantati. L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza , ha fatto sapere che sull’isola prenderà il via il piano per somministrare la terza dose del vaccino anti-Covid ai fragili così come nel resto d’Italia.