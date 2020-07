Cura del viso: creme e rimedi naturali per una pelle perfetta

Prendersi cura della pelle del viso è un obiettivo comune per milioni di donne e uomini di qualsiasi età. Un obiettivo che, però, richiede tempo e dedizione, e soprattutto l’utilizzo di prodotti di alta qualità come quelli Shiseido.

Non a caso parliamo del più antico marchio di cosmetica al mondo. Shiseido è nato in Giappone nel 1872 quando il fondatore, attraverso la sua piccola farmacia, cominciò a commercializzare una pasta dentifricia all’epoca sconosciuta in Giappone e la soda che divenne addirittura l’ingrediente per una ricetta di gelati, “e ancora oggi 140 anni dopo in quella pasticceria c’è ancora il gelato con la soda, oltre ai biscotti alla camelia che sono un classico e al maquillage chocolat, i cioccolatini con sapori di spezie e fiori dai colori uguali a quelli della collezione di ombretti e rossetti in corso.

Shiseido è arrivata in Italia grazie alla lungimiranza di alcuni distributori che avevano scoperto la marca in Giappone e hanno voluto portarla a casa nostra. La filiale italiana di Shiseido è nata nel 1968 con otto persone e un marchio.

Le creme Shiseido

Tante le creme da tenere in considerazione per la cura della pelle del viso, come ad esempio la crema Shiseido Ultimune. Si tratta di un prodotto rivoluzionario grazie al quale la pelle riscopre il suo funzionamento ottimale e appare radiosa, levigata, elastica e più giovane.

Come il corpo, anche la pelle possiede il proprio Sistema Immunitario che è alla base di una pelle bella e dall’aspetto sano. Già nel 1993 gli studi della casa cosmetica giapponese hanno dimostrato scientificamente un fenomeno già notato dai dermatologi da diversi anni: esiste un legame molto stretto tra pelle ed emozioni, quindi gli inestetismi cutanei possono essere causati o aggravati dallo stress emotivo.

Grazie a questa crema il marchio giapponese ha dimostrato il rapporto costante fra fattori negativi quali invecchiamento, stress, agenti esterni, raggi UV e inquinamento atmosferico e l’indebolimento dell’attività delle cellule di Langerhans.

Per questo è stato creato Ultimune, un innovativo trattamento che vanta 31 brevetti internazionali, che rivitalizza le cellule di Langerhans che regolano l’immunità cutanea, il segreto di una pelle bella e dall’aspetto sano. L’esclusiva tecnologia di questo prodotto si basa su un complesso botanico unico, a base di Gingko, Shiso giapponese e Timo aromatico per proteggere e rafforzare la pelle, oltre che per favorirne l’aspetto sano.

I rimedi naturali

Oltre alle creme, per prendersi cura della pelle del viso è possibile utilizzare dei rimedi naturali molto interessanti. Il miele grazie alle sue preziose proprietà e in particolare all’azione antibatterica e antisettica, rappresenta un ottimo prodotto da utilizzare come rimedio naturale per migliorare e purificare la pelle del viso.

Il miele può essere anche un rimedio efficace contro l’acne e la pelle grassa. Il limone grazie alle sue proprietà antiossidanti, astringenti, antibatteriche e antinfiammatorie aiuta a ringiovanire e rendere più radiosa la pelle del viso.

Il suo contenuto di vitamina C infatti stimola la produzione di collagene migliorando l’elasticità della pelle e rendendola più giovane.