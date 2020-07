Coronavirus, settimana difficile: 18 positivi e contagi triplicati

Sono numeri ancora fortunatamente bassi per creare allarmismi e timori per una ripresa forte dei contagi, ma in Sicilia la settimana da lunedì 13 a domenica 19 luglio, per quanto riguarda l’epidemia da Coronavirus, è stata la peggiore da maggio a questa parte.

Complessivamente 18 i casi di Covid-19 registrati negli ultimi sette giorni, contro i 6 della settimana precedente. Triplicati.

A questi bisogna aggiungere i migranti sbarcati con il Coronavirus, e il totale sale a 42. Così tanti non si vedevano da due mesi. Unico dato che conforta, per fortuna, quello delle vittime, fermo a 283 (nessuna, nell’ultima settimana, ed è la prima volta da marzo).

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria ad oggi i casi di Covid registrati nell’Isola sono 3.142. Gli attuali positivi sono 162. Tra gli ultimi 18 positivi, c’è anche una persona originaria della provincia di Agrigento, ma non sarebbe stata conteggiata dall’Asp di Agrigento. Complessivamente in provincia di Agrigento dall’inizio dell’epidemia registrati 129 casi di Covid (113 guariti, 14 deceduti, e 2 attualmente contagiati).