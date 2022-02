Cuori connessi, anche gli studenti del Montalcini alla diretta streaming

Quando i cuori, molti cuori, si connettono mettono in moto un progetto importante. L’iniziativa di creare un libro scritto dai giovani per giovani e non solo, con lo scopo di far comprendere, attraverso delle vere testimonianze, il mondo del bullismo, del cyberbullismo e di internet è alla sua terza edizione. Il libro “#cuoriconnessi, storie di vite on-line e di cyberbullismo” scritto dal giornalista Luca Pagliari nasce dall’esperienza di #cuoriconnessi, campagna di sensibilizzazione ed informazione sul tema del cyberbullismo, realizzata da Polizia di Stato e Unieuro. Martedì prossimo 8 febbraio, alle 10, in occasione del “Safer Internet Day”, tutte le classi dei due plessi di scuola media dell’istituto Montalcini di Agrigento, Margherita Hack e Federico II, insieme ad oltre altre 3000 di tutta Italia, parteciperanno all’evento in live-stream di #cuoriconnessi, con il supporto di Polizia di Stato e Unieuro. A coordinare i ragazzi del Margherita Hack, il responsabile del progetto sul bullismo il docente Sciarrotta. Durante l’incontro si avvicenderanno diversi ospiti sul palco: sarà presente il Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini, lo psichiatra dell’età evolutiva Paolo Crepet e parleranno i diretti protagonisti delle storie di #cuoriconnessi. Per partecipare basta connettersi al sito www.cuoriconnessi.it e compilare il modulo di iscrizione. “Il nostro Istituto, Rita Levi Montalcini- dice il dirigente scolastico, Luigi Costanza– ringrazia Unieuro di Agrigento per averci donato 350 libri, uno per ogni alunno della nostra scuola media. Le storie di Cuori Connessi, sono storie reali, vere, accadute, nulla che non possa succedere ai nostri studenti o ai nostri figli. È necessario conoscere, informare, sensibilizzare e prevenire. All’evento sono invitati anche i genitori.”