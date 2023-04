Cuore e testa alla sfida di domenica. L’Akragas potrebbe battere due record

C’è fermento nel mondo del calcio agrigentino. Cuore e testa sono proiettati alla sfida di domenica prossima, all’Esseneto, alle 16.30: l’Akragas affronterà il Resussata San Lorenzo e se dovesse arrivare la vittoria sarà serie D. Potrebbe anche bastare un pareggio, purchè l’Enna non vinca contro la Pro Favara in trasferta. La squadra di mister Nicolò Terranova potrebbe battere due record nell’ultima gara contro il Resuttana. Vincendo domenica salirebbe a quota 22 vittorie superando il vecchio record di 21 nelle stagioni 1980-81 e 2012-13. Inoltre, non subendo gol supererebbe il record di 10 reti subite nella stagione 1969-70. Ad oggi ne ha subiti 9. Domenica serve il supporto dei tifosi per il Gigante!