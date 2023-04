Aeroporto, appello di CittadinanzAttiva ai politici

“Il titolo di “Capitale Italiana della Cultura 2025” è una grande soddisfazione per tutti i siciliani, più intensa per gli agrigentini che dovrebbe fruttare alla città ed al suo hinterland”. Lo scrive CittadinanzAttiva che crede fermamente nel riconoscimento come “una occasione per poter promuovere questa provincia, per porre le basi per poter riscattare il tessuto sociale da una povertà economica atavica, che ha sempre piegato la gente rendendola persino fragile psicologicamente.”

E , a tal proposito, Pippo Spataro, ritiene che “un volano importante di crescita possa essere indubbiamente la realizzazione di un Aeroporto sul nostro territorio, struttura capace di facilitare il movimento da e verso Agrigento, soprattutto quello turistico. Oggi quelli che vengono in questa provincia- continua- che superano ogni giorno in modo caparbio e coraggioso molte difficoltà date dalla notevole distanza dagli altri scali, di collegamenti molto disagiati, di strade inesistenti, di cantieri stradali aperti da un ventennio e mai venuti a compimento, di inefficienze organizzative e strutturali, più che turisti possono essere classificati come pionieri del turismo.

Abbiamo registrato che quasi la totalità dei comuni di questa provincia- afferma ancora Spataro di CittadinanzAttiva- ma anche dei comuni del nisseno e parte dei comuni ennesi desiderano la realizzazione di questa importante struttura, tant’è che molti paesi hanno già deliberato in seno al proprio consiglio il loro assenso.

Anche molti ordini professionali come l’Ordine degli Architetti di Agrigento, con il Presidente l’architetto Rino La Mendola che ci ha assicurato di mettere a disposizione non solo la loro piattaforma, ma anche la loro professionalità e competenza gratuita per la costruzione di questa aerostazione.

Pensare che, un aeroporto ad Agrigento non sia sostenibile economicamente e quindi non possa reggersi in futuro è un pensiero pretestuoso e assurdo, visti i numeri di presenze che vi sono state nel 2022 sulla Valle dei Templi, numeri veramente importanti pari a 800 mila presenze, col il supporto di una tale struttura potrebbe sicuramente aumentare notevolmente la presenza di turisti e viaggiatori a vantaggio di tutto il territorio.

Il territorio agrigentino ha una grande vocazione turistica, che va rispettata ed alimentata, per tutto ciò chiamiamo tutti i cittadini ad esprimere ed a far capire alle istituzioni la volontà di questo popolo ad avere il diritto di potere usufruire anche di una propria struttura aeroportuale funzionale rispetto alle proprie esigenze. Per questo facciamo un appello a tutti i politici di questa provincia – conclude Spataro- a voler sostenere l’idea di questo progetto dell’Aeroporto di Agrigento che va inteso anche come importane fattore di sviluppo del territorio di una parte della Sicilia per troppo tempo trascurata.”