Cumuli di rifiuti a pochi passi dalla via Atenea: elevate 4 multe

Bonificata, ieri mattina, l’area del belvedere sulla stazione centrale di Agrigento, a pochi metri dalla Via Atenea, trasformata per l’ennesima volta da incivili in una sorta di discarica abusiva a cielo aperto. Prima della rimozione dei cumuli di rifiuti, gli agenti del nucleo ambientale della polizia Locale, unitamente al personale delle ditte gestori del servizio di raccolta porta a porta, alla presenza dell’assessore comunale Francesco Picarella, hanno ispezionato, ad uno ad uno, i sacchi della spazzatura.

Ben quattro le multe fatte, due a dei privati cittadini, e altrettante ai titolari delle attività commerciali, presenti nella zona, e per quest’ultimi già recidivi, si profila la possibile chiusura dell’attività da un minimo di dieci, ad un massimo di trenta giorni, cosi come determinato dal Regolamento del Centro Storico approvato dal Consiglio comunale lo scorso dicembre.

Appena un paio di settimane fa, sempre nella stessa zona, i vigili urbani avevano multato i titolari di 7 locali e poi, nei giorni seguenti, altri tre. Nessuno di loro aveva correttamente differenziato i rifiuti e uno aveva anche lasciato la spazzatura nel cumulo di rifiuti, a ridosso della scalinata che porta in piazza Stazione.