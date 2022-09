Conte ad Agrigento: «Pronti a governare»

“Dalla popolazione siciliana ho percepito un grande entusiasmo e una grande voglia di cambiamento, di dare una svolta al governo regionale. Sono in tanti a volere un riscatto, in tanti a prestare attenzione alla nostra proposta politica”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte in tour ieri in Sicilia con tappa anche ad Agrigento. A Porta di Ponte ad accoglierlo una folla di simpatizzanti. “Dopo anni di seria opposizione, in cui abbiamo dimostrato di avere a cuore i problemi della Sicilia, abbiamo tutte le carte in regola per governare questa regione”, ha continuato l’ex presidente del consiglio. “Noi abbiamo candidato in Sicilia Nuccio Di Paola , un candidato serio, loro una persona che nel miglior dei casi sarà impegnato in un processo in cui è imputato”.