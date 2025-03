Agrigento diventa il punto di partenza per una nuova e importante iniziativa promossa dalla Consigliera di Parità della Regione Sicilia, Avv. Angela Galvano. Sabato 22 marzo, alle ore 17:30, presso il Circolo Empedocleo di Agrigento, si terrà un evento che segna l’avvio della campagna di sensibilizzazione sul tema “Cultura e Solidarietà”. Un’iniziativa che unisce cultura, poesia e solidarietà, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il territorio e i suoi cittadini attraverso valori di cooperazione e inclusività.

Durante l’evento, sarà presentato il libro di poesie “Oltre i pensieri, c’è Poesia” di Antonella Scardino, un’opera che esplora il potere della parola come strumento di riflessione e cambiamento. Inoltre, la Comunità Missionaria Porta Aperta e il coro “The Angels” contribuiranno alla serata con le loro esibizioni, rendendo l’incontro ancora più significativo e toccante.

Numerose associazioni locali hanno aderito con entusiasmo alla campagna, dimostrando il loro spirito di collaborazione e il forte impegno nel promuovere temi sociali rilevanti per la comunità.

La Consigliera Regionale di Parità, Avv. Angela Galvano, ha dichiarato: “Parte domani da Agrigento la prima iniziativa della Campagna intitolata ‘Cultura e Solidarietà’, nella piena convinzione che ‘la cultura, il dono e la solidarietà’ sono temi che si intrecciano con quello della fiducia e dei valori civici, che sono alla base dei modelli di sviluppo sociale ed economico che garantiscono la parità“.

La Galvano ha poi aggiunto: “Questa ‘campagna regionale’ vuole riscoprire, proporre e diffondere il concetto secondo cui, grazie alla cooperazione responsabile, si può vivere armoniosamente nel rispetto reciproco con il prossimo”.

Un’iniziativa che non solo promuove la cultura, ma anche la solidarietà come valore fondamentale per la crescita di una società più equa e inclusiva. Un’opportunità imperdibile per riflettere su questi temi e partecipare attivamente al cambiamento.

