Cuffaro scettico sulla Fase2: “L’ospedale è un focolaio di contagi” “

Dipendente del “San Giovanni di Dio” positivo al Covid 19, il sindaco: “L’ospedale è un focolaio di contagi”.

Parole dure quelle del sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro.

“Abbiamo un nuovo caso positivo a Raffadali. Questa fase 2, come temevo, ci esporrà sempre più al rischio e al pericolo, quindi ho bisogno di voi, dovete darmi una mano soprattutto con i vostri ragazzi, l’atteggiamento di molti di loro, in questi ultimi giorni, ha dato manifestazione di poca responsabilità e cattiva comprensione del problema”.

Il riferimento è alla notizia: Coronavirus, “focolaio” in ospedale: quattro contagiati.

“Non va bene – aggiunge il sindaco di Raffadali – dobbiamo farli persuasi, ed è quì che ho bisogno di voi, dovete spiegare loro che le restrizioni non sono finite, che non ci siamo liberati da questo male e non sapremo quando ce ne libereremo.

Io sono a vostra disposizione e come sapete rispondo a tutte le vostre chiamate e ho una pagina Facebook attiva h24, ma dovete aiutarmi ad aiutarci, o non andremo da nessuna parte”.