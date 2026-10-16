La Procura di Sciacca ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Ignazio e Paolo La Bella, rispettivamente padre e figlio di 68 e 41 anni. I due sono ritenuti dagli inquirenti i responsabili della tragica fine di quattro cuccioli nel quartiere San Michele, nel centro saccense.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, gli animali erano stati lasciati sul terrazzo di un’abitazione sotto il sole cocente, con temperature che superavano i 40 gradi, trovando la morte per il caldo estremo.

Nella stessa circostanza, altri quattro cani sono stati rinvenuti in gravi condizioni di sofferenza ma sono fortunatamente sopravvissuti. I pubblici ministeri avevano inizialmente richiesto gli arresti domiciliari per entrambi gli indagati, ma il gip del Tribunale di Sciacca ha rigettato l’istanza.

Secondo il giudice, infatti, non sussistono i gravi indizi di colpevolezza a carico del genitore, mentre l’ipotesi di reato contestata al figlio è stata derubricata da uccisione di animali a maltrattamenti aggravati dalla morte. Quest’ultima fattispecie di reato non prevede l’applicazione di misure cautelari.

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