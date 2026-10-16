Agrigento celebra Pirandello: una serata tra cinema, teatro e musica. Omaggio a Lia Rocco per i 50 anni di carriera

Il 10 dicembre al Circolo culturale Empedocleo l’iniziativa ideata e diretta da Mario Gaziano per il 90° anniversario della morte di Luigi Pirandello. In programma recitazioni, video, canti e un riconoscimento alla storica attrice agrigentina.

AGRIGENTO – Una serata dedicata a Luigi Pirandello, al suo rapporto con il cinema e alla tradizione teatrale agrigentina. Il prossimo 10 dicembre, alle 18.15, il Circolo culturale Empedocleo di Agrigento ospiterà lo spettacolo “Pirandello e il cinema”, ideato e diretto dal professore Mario Gaziano, nell’ambito delle celebrazioni per il 90° anniversario della morte del Premio Nobel agrigentino, scomparso il 10 dicembre 1936.

L’iniziativa, promossa dal Centro culturale Empedocleo e dal Pirandello Stable Festival di Mario Gaziano, proporrà un percorso artistico tra video, recitazioni e canti pirandelliani, con la partecipazione di Lia Rocco, Giovanni Moscato, Antonio Zarcone e Ricardo Cacicia, accompagnati da un trio folk.

Uno spettacolo che intende raccontare l’eredità culturale di Pirandello attraverso linguaggi espressivi differenti, dal teatro al cinema, valorizzando il legame tra lo scrittore e la sua città natale.

Uno dei momenti più significativi della serata sarà l’omaggio a Lia Rocco, storica interprete del teatro pirandelliano agrigentino, che festeggia 50 anni di attività teatrale. Per l’occasione è prevista una cerimonia celebrativa dedicata alla sua lunga carriera artistica e al contributo offerto alla diffusione delle opere di Pirandello.

L’appuntamento si inserisce nel programma delle celebrazioni pirandelliane del 2026, a novant’anni dalla scomparsa del drammaturgo agrigentino, figura centrale della letteratura e del teatro del Novecento.

L’ingresso è libero per soci e invitati, fino a esaurimento dei posti disponibili.

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