Cts valuta zona rossa per tre settimane in Sicilia

Si sta cercando di mettere a punto la migliore strategia per fronteggiare la diffusione del Covid che sta colpendo la Sicilia. Per il Comitato Tecnico Scientifico la strategia da adottare in questo momento dovrebbe prevedere restrizioni da zona rossa per tre settimane, monitorando l’andamento dei contagi. Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuove restrizioni per fronteggiare questa ondata. Le indiscrezioni arrivano dal report confezionato dal Comitato Tecnico Scientifico e allo studio del governo Musumeci. Al momento, l’ipotesi più gettonata è che tutta la Sicilia potrebbe diventare “zona rossa” per tre settimane. Nelle prossime ore saranno rese ufficiali le disposizioni del presidente della Regione. Tra le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico ci sono alcuni punti cardine: didattica a distanza per le scuole superiori almeno per tutto il mese di gennaio, scuole primarie chiuse almeno fino al 18 gennaio.