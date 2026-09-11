Crosta si dimette, La Vardera rivendica la linea: «Con Sodano avanti più forti di prima»

Il leader di Controcorrente rivendica il ruolo del movimento nelle dimissioni del vicesindaco e sembra archiviare la crisi con Michele Sodano: «Andiamo avanti più forti di prima»

AGRIGENTO – Ismaele La Vardera rivendica la linea tenuta da Controcorrente nel caso che ha portato alle dimissioni di Giovanni Crosta da assessore e vicesindaco di Agrigento. Il fondatore del movimento parla di una «lezione di coerenza data all’Italia» e, soprattutto, utilizza parole che sembrano chiudere la crisi politica con il sindaco Michele Sodano.

«In un Paese in cui gente come Santanchè, Delmastro e Pozzolo resta incollata alla poltrona per fatti ben più gravi, noi abbiamo dimostrato di mettere alla porta senza tentennamenti non un delinquente, sia chiaro, ma un amministratore che ha mentito sulla casa abusiva, aprendo una questione di opportunità: Crosta aveva infatti anche la delega alla Polizia municipale di Agrigento», afferma La Vardera.

Il leader di Controcorrente era stato tra i primi a chiedere pubblicamente le dimissioni di Crosta, invitando anche Michele Sodano a «tornare in sé». Il sindaco aveva successivamente revocato all’allora vicesindaco la delega alla Polizia municipale, affidandola all’assessore Dario Cipolla.

Adesso, dopo il passo indietro di Crosta, La Vardera rivendica la coerenza e la rapidità dell’azione politica del movimento: «La nostra chiara presa di posizione oggi culmina con delle dimissioni che abbiamo chiesto una settimana fa. Se guardiamo i tempi degli altri partiti, anche in questo ci siamo dimostrati diversi».

Non manca una dura replica alle critiche ricevute: «Spiace vedere che sciacalli e quotidiani nazionali, più che plaudire alla coerenza, ci attacchino. Evidentemente facciamo paura e ne siamo consapevoli».

La parte politicamente più significativa arriva però nel finale. «Michele Sodano, io e il movimento Controcorrente andiamo avanti più forti di prima, con una lezione di coerenza data all’Italia», conclude La Vardera.

Parole che sembrano archiviare lo scontro degli ultimi giorni e confermare la volontà di Controcorrente di proseguire l’esperienza amministrativa al fianco del sindaco. Resta adesso da capire come Sodano ricomporrà la Giunta e a chi affiderà l’incarico di vicesindaco lasciato libero da Crosta.

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