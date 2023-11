Il Sindacato Nazionale Finanzieri ha organizzato le prime assemblee sindacali della Regione Sicilia presso il Comando Regionale Palermo e il Comando Provinciale Trapani, il 20 novembre. L’evento, guidato dal Segretario Generale Regionale Sicilia, Antonio Gioia, con il supporto della Segreteria regionale e la partecipazione del Segretario Generale Nazionale, Alessandro Margiotta, insieme ai Segretari Nazionali presenti, ha illustrato agli associati la missione del SINAFI. Il sindacato si propone di sviluppare un modello partecipativo in cui ogni membro sia coinvolto attivamente.

L’assemblea sindacale rappresenta per il SINAFI uno strumento cruciale per coinvolgere i colleghi, ascoltare le loro esigenze e delineare le strategie future. Durante l’evento, si è discusso riguardo a tematiche contrattuali e previdenziali, argomenti che il SINAFI affronterà nell’incontro con il Ministro dell’Economia e delle Finanze previsto per il 29 novembre.