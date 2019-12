Crollo viale, ultimata la messa in sicurezza di palazzo Vittoria 51

Ultimata la messa in sicurezza del palazzo “Vittoria 51”, in piazza Cavour. Gli operai della ditta “Altaquota” di Marsala, incaricata di eseguire gli interventi, hanno terminato di smontare il tetto, e le parti di cornicione, dalle due facciate, in cui era rimasto in piedi, ma pericolante.

Un’altra operazione, quasi conclusa, il recupero del ponteggio, collassato unitamente al cornicione, in occasione dei due crolli, nel settembre scorso.

Nel frattempo, da alcuni giorni un’altra ditta specializzata è impegnata nella raccolta, e rimozione, del groviglio di ferraglia. Ultimato quest’altro intervento potrebbe arrivare (forse già la prossima settimana) il via libera da parte della Procura della Repubblica di Agrigento, per la riapertura della strada, o parte di essa, per ripristinare anche il transito veicolare, dopo la parziale apertura del passaggio pedonale, nel lato belvedere.