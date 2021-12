Crollo Ravanusa: procura di Agrigento apre indagine per disastro colposo. La Procura di Agrigento ha aperto un’ indagine per disastro colposo a carico di ignoti, dopo l’esplosione avvenuta a Ravanusa, nell’agrigentino, e i crolli di edifici in cui sono morte almeno 4 persone e in cui 5 risultano disperse. Due donne sono state tratto in salvo dai soccorritori e sono ricoverate in ospedalesoccorritori e sono ricoverate in ospedale.