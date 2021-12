“Artisti per un Natale 2022 di rinascita”. Estemporanea dell’Accademia di Belle Arti

L’accademia di Belle Arti, diretta da Alfredo Prado, con il patrocinio del comune di Agrigento , indice ed organizza per il periodo natalizio una estemporanea di pittura al centro commerciale “Città dei Templi” sul tema “Artisti per un Natale 2022 di rinascita”.L’Estemporanea è riservata ad allievi ed ex allievi dell’Accademia organizzatrice. La manifestazione è in programma il prossimo 22 dicembre. Ai partecipanti sarà fornita dall’Accademia una tavola di cm. 40 X cm. 40. La tecnica pittorica è libera. Le tavole verranno consegnate dalla Segreteria dell’Accademia dalle ore 9.30 di mercoledì 22 dicembre e dovranno essere riconsegnate dipinte entro le ore 16.30 dello stesso giorno. Una Commissione, opportunamente nominata dal Direttore dell’Accademia, stabilirà i primi tre classificati ai quali, in occasione di una apposita cerimonia, saranno premiati con una coppa e a tutti verrà consegnato un Attestato di Partecipazione. Le tre opere premiate saranno trattenute dall’Accademia per essere pubblicizzate ed esposte, mentre tutte le altre realizzazioni verranno restituire agli autori. È necessario prenotare in Segreteria la propria partecipazione all’Estemporanea.