Crollo in piazza Cavour, Firetto: Fortunatamente nessun danno a persone o cose

Agrigento / Dichiarazione del Sindaco Lillo Firetto sul crollo in piazza Cavour

“Fortunatamente nessun danno a persone o cose. La Squadra tecnica di reperibilità del Comune era sui luoghi pochi minuti dopo il crollo che ha interessato l’edificio privato di piazza Cavour. È stato convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dal prefetto al fine di valutare congiuntamente le misure da adottare per la messa in sicurezza dell’area. Intanto si sta completando la transennatura. Fino all’ultimazione di questi interventi il traffico veicolare è stato deviato, impedendo l’accesso alla salita Coniglio e a un tratto del Viale della Vittoria, su via Leonardo Da Vinci e su via Crispi. La circolazione stradale è stata ripristinata. Mi auguro che a breve si faccia chiarezza sulle cause del crollo. Non doveva avvenire e solo per un caso non ci sono state conseguenze gravi”.

