Al via la gara per i lavori della galleria sulla SS 115 tra Montallegro e Siculiana

SICILIA, ANAS: importo complessivo pari a quasi 4 milioni di euro, per risanamento strutturale della calotta e adeguamento degli impianti tecnologici.

Anas, Gruppo FS Italiane, ha pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il bando di gara per i lavori di manutenzione programmata della galleria “Garèbici”, ubicata al km 162,100 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, tra Montallegro e Siculiana, in provincia di Agrigento.

I lavori all’interno della galleria, costituita da due canne lunghe circa 525 metri, consisteranno nel risanamento strutturale della calotta e nell’adeguamento degli impianti tecnologici.

Gli interventi prevedono un investimento complessivo di quasi 4 milioni di euro, finanziati tramite Contratto di Programma Anas 2019, di cui quasi 2 milioni e 200 mila euro per opere civili e 1,5 milioni per impianti tecnologici, oltre a 296 mila euro di oneri per la sicurezza.

I lavori avranno una durata di 360 giorni dalla data di consegna all’impresa aggiudicataria.

Anas ha aderito al Protocollo d’Intesa tra le Prefetture della Regione Sicilia del 14 Novembre 2016, per garantire il rispetto della legalità nei cantieri.

Le offerte digitali dovranno pervenire, esclusivamente in formato elettronico, sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it, pena esclusione, entro le ore 9:30del 23 ottobre 2019.

Il bando e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito istituzionale Anas, all’interno della sezione “Fornitori”, e sul Portale Acquisti Anas all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è poi possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.