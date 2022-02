Crollano le nascite in Sicilia

Crollo delle nascite in Sicilia. Emerge dai risultati delle statistiche Istat degli ultimi vent’anni, e le elaborazioni su base provinciale effettuate dal Sole 24 Ore del Lunedì. A livello nazionale il calo è cominciato nel 2008, ma la pandemia La Sicilia ha un calo demografico in linea col resto del Paese, ma ci sono due Comuni ai primi posti nella classifica della denatalità: Enna, che nel 2020 contava 6,4 nati ogni mille abitanti, è al sesto posto in Italia, e registra un abbassamento della natalità del 35,4% rispetto al 2002; Caltanissetta, che nel 2020 contata 7,2 nati ogni mille abitanti, è al dodicesimo posto con un calo demografico del 33,9% rispetto 20 anni fa.

Dopo a Enna e Caltanissetta bisogna scorrere la classifica fino alla venticinquesima posizione per trovare Agrigento con un calo del 31,4% di nascite rispetto a 20 anni fa, e al cinquantacinquesimo per trovare Trapani con una diminuzione del 26,7% rispetto al 2002. Più indietro Palermo che è al 72esimo posto (-24,1%), Siracusa al 76esimo (-23,5%), Catania al 78esimo (-22,9%), Ragusa all’87esimo (-21,2%) e per ultima Messina al 90esimo (20,9%).