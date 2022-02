Covid: altri 2 morti nell’Agrigentino, e 480 nuovi casi

Altri due decessi per Covid, uno a Licata, e l’altro a Licata, e diagnosticati 480 nuovi casi positivi, a fronte di 1.297 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 46.638 (1 marzo 2020 – 6 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 35.665. Gli attuali positivi salgono a 10.533, di cui 10.470 in isolamento domiciliare, e 63 ricoverati in ospedale. Salgono a 8 le persone che si trovano in terapia intensiva, 3 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 5 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 30 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 22 all’ospedale di Agrigento, e 3 in strutture lowcare. Complessivamente 440 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 241.982 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 6 febbraio 2022 sono 1.686.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 6 febbraio: Agrigento 5.856 (1.686 attuali contagiati, 4.139 guariti e 31 deceduti); Alessandria della Rocca 249 (50 attuali contagiati, 198 guariti e 1 deceduto); Aragona 664 (175 attuali contagiati, 483 guariti e 6 deceduti); Bivona 193 (28 attuali contagiati, 164 guariti e 1 deceduto); Burgio 191 (22 attuali contagiati, 168 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 213 (63 attuali contagiati, 147 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 353 (50 attuali contagiati, 297 guariti, e 6 deceduti); Camastra 250 (42 attuali contagiati, 203 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 785 (316 attuali contagiati, 467 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.171 (284 attuali contagiati, 869 guariti, e 17 deceduti); Canicattì 4.656 (1.018 attuali contagiati, 3.588 guariti e 50 deceduti); Casteltermini 747 (183 attuali contagiati, 558 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 413 (100 attuali contagiati, 307 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 417 (58 attuali contagiati, 356 guariti e 3 deceduti); Cianciana 270 (36 attuali contagiati, 228 guariti e 6 deceduti); Comitini 113 (10 attuali contagiati, e 103 guariti); Favara 4.288 (890 attuali contagiati, 3.371 guariti e 27 deceduti); Grotte 525 (148 attuali contagiati, 378 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 152 (37 attuali contagiati, 114 guariti e 1 deceduto); Licata 4.003 (925 attuali contagiati, 3.047 guariti, 31 deceduti); Lucca Sicula 150 (15 attuali contagiati, e 135 guariti); Menfi 820 (154 attuali contagiati, 655 guariti e 11 deceduti); Montallegro 237 ( 7 attuali contagiati, 224 guariti e 6 deceduti); Montevago 167 (26 attuali contagiati, 139 guariti e 2 deceduti); Naro 735 (167 attuali contagiati, 556 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.203 (713 attuali contagiati, 2.462 guariti e 28 deceduti); Porto Empedocle 1.823 (399 attuali contagiati, 1.409 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 825 (182 attuali contagiati, 637 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.482 (424 attuali contagiati, 1.042 guariti, e 16 deceduti); Ravanusa 1.426 (393 attuali contagiati, 1.022 guariti, 11 deceduti); Realmonte 478 (90 attuali contagiati, 384 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.587 (239 attuali contagiati, 2.321 guariti e 27 deceduti); Sambuca di Sicilia 453 (26 attuali contagiati, 400 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 211 (36 attuali contagiati, 167 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 924 (402 attuali contagiati, 518 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 95 (20 attuali contagiati, e 75 guariti); Santa Elisabetta 154 (46 attuali contagiati, 107 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 640 (98 attuali contagiati, 532 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 338 (56 attuali contagiati, 279 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.141 (775 attuali contagiati, 2.331 guariti e 35 deceduti); Siculiana 642 (89 attuali contagiati, 547 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 95 (12 attuali contagiati, 82 guariti e 1 deceduto).

Sono 50 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.