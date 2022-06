Crollano calcinacci dal cavalcavia del ponte Morandi

Crollo di calcinacci dal cavalcavia tra Villaseta e Monserrato, sul viadotto Morandi. Nessuno degli automobilisti in transito, per fortuna, è rimasto coinvolto. In via precauzionale, per ore, sono state chiuse le due carreggiate del ponte. Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i poliziotti della sezione Volanti, e gli agenti della polizia Locale. A staccarsi le reti di protezione della struttura che hanno ceduto, a quanto pare, perché le travi erano corrose dalle infiltrazioni dell’acqua piovana. I pompieri, con l’autoscala, hanno rimosso altre parti pericolanti, poi, in serata il tracciato è stato riaperto.