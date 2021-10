Momenti di paura questa mattina in via Vullo, lungo una scalinata tra via Atenea e piazza Pirandello, nel centro storico di Agrigento, per il crollo di parte del cornicione da una palazzina.

I vigili del fuoco sono intervenuti su segnalazione dei residenti, e hanno messo in sicurezza l’edificio, rimuovendo alcune parti pericolanti.

Parte della zona è stata, per il momento, interdetta al passaggio pedonale.