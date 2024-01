E’ crollata una grossa porzione di una palazzina disabitata, in pessime condizioni strutturali, in un cortiletto di via Cutaia, un vicolo della centralissima via Garibaldi, nel centro storico di Agrigento. Nessuno, per fortuna, si è fatto male. Scattato l’allarme, sul posto, si sono precipitati i tecnici della Protezione civile comunale e i vigili urbani. L’intera zona è stata interdetta.

Gli accertamenti, espletati nell’immediatezza, hanno confermato che lo stabile, era disabitato da tempo. L’ispezione delle macerie ha confermato che nessuna persona era rimasta coinvolta nel crollo. I tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo e svolto alcuni accertamenti per verificare la staticità delle pareti rimaste in piedi e delle palazzine vicine.