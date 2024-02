Una massa di cento metri cubi di roccia è crollata finendo sulla sottostante via Minosse, ad Eraclea Minoa, la località balneare di Cattolica Eraclea, danneggiando parte di una tettoia di un’abitazione estiva. Il proprietario della residenza, un settantaduenne, s’è presentato dai carabinieri della Stazione cittadina. In via Minosse è intervenuto il personale dell’Ufficio tecnico comunale che ha messo in sicurezza l’area interessata. Per fortuna, anche perché in questo periodo dell’anno le abitazioni sono disabitate, non si sono registrati feriti. Il sindaco di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino ha firmato un’ordinanza di interdizione e sgombero per i fabbricati di civile abitazione di via Minosse.