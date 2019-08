CRM software: cos’è e come funziona

Gestire le informazioni dei clienti in maniera organizzata, completa e digitale, è una realtà possibile grazie all’utilizzo di un software CRM di nuova generazione.

Che cos’è il software CRM: la sua definizione

L’acronimo CRM indica il Customer Relationship Management, ovvero l’insieme di attività che possono essere utili a organizzare, gestire e tracciare le informazioni riguardanti un singolo cliente.

Quando si parla di CRM software, si identifica quindi un programma specifico che è strutturato al fine di semplificare la gestione dei contatti, grazie a una visione completa e coordinata delle informazioni che si riferiscono a un singolo soggetto che è già cliente e di quelli che in futuro potranno diventarlo.

Per comprendere cosa sia un CRM software basta immaginare una lavagna su cui sono posizionati tutti i nomi dei contatti con una serie di collegamenti con riferimento a diverse realtà come:

email,

siti,

tipologie di acquisti,

promozioni,

eventi e

la lista continua.

A cosa serve il CRM: quali sono le sue applicazioni

Le informazioni riguardanti un cliente esistente e futuro, sono una fonte importantissima per permettere a un’azienda di crescere.

Per questo raccogliere dati, organizzarli, condividerli e selezionarli è una realtà fondamentale all’interno del sistema commerciale moderno, grazie alla quale una società può aumentare e rafforzare la relazione con i propri acquirenti e le vendite.

Un software CRM ha quindi una funzione primaria all’interno dell’azienda, come strumento che permette di creare un legame nuovo e più stabile tra l’offerta dei servizi aziendali e coloro che ne usufruiscono.

Infatti, attraverso l’istallazione di questo strumento si potrà fornire un quadro completo di tutti i sistemi che portano a informazioni riguardanti un contatto.

All’interno del CRM si verranno a convogliare i dati di un cliente che saranno facilmente accessibili alle varie piattaforme all’interno dell’azienda, permettendo quindi una comunicazione e condivisione delle informazioni organizzata e strutturata, potendo in questo modo programmare in maniera più precisa le varie campagne di marketing o le richieste mirate al fine di aumentare la qualità del servizio.

Grazie a un CRM software sarà possibile quindi migliorare la relazione con il cliente.

I programmi sono strutturati per permettere di trovare anche nuovi contatti e costruire una vera e propria rete sociale al fine di raggruppare tutto ciò che può essere utile a un miglioramento del fatturato aziendale e alla sua produttività.

Come funziona il CRM software: impiego del programma in azienda

Il CRM software è creato in modo da poter essere lo strumento al centro della gestione dei contatti e dei clienti, per questo il suo funzionamento è intuitivo, e molto simile alle comuni piattaforme di social network.

Una volta che viene installato il software nel sistema di rete aziendale si procederà con la creazione di una prima organizzazione dei clienti che deve avvenire in base alle esigenze di ogni singola azienda.

Questa fase è fondamentale al fine di rendere l’utilizzo del software mirato alle necessità commerciali di ogni società (fonte Teamleader).

La fase successiva prevede l’immagazzinamento dei dati da parte del sistema, il quale collegherà alla scheda di un singolo contatto le diverse informazioni che lo riguardano come:

siti web,

indirizzi di posta elettronica,

numero di telefono,

acquisti effettuati,

richieste di informazioni e

profili social.

Inoltre il software gestirà eventuali corrispondenze o richieste di informazioni del cliente riguardanti attività e servizi dell’azienda, in modo da non lasciarle sospese.

Il sistema infatti permette di collegare tutte le connessioni che sono presenti tra un’azienda e un cliente in modo che non vi sia più una semplice transazione tra acquirente e venditore, ma un vero e proprio quadro completo che si crea intorno a questa figura.

Il software permette a questo punto di organizzare le informazioni e gestirle in modo da rendere la relazione con l’acquirente più profonda contribuendo a stimolare e rendere anche più efficienti i servizi dell’azienda come il supporto alle vendite, il servizio clienti e le singole strategie di marketing.

I vantaggi di utilizzare il CRM software: perché applicare questo strumento in una società

Ma quali sono i vantaggi che un’azienda può ottenere installando un software CRM nella propria rete?

Prima di elencarli, si deve considerare che l’applicazione di un tale programma ha il fine di semplificare l’organizzazione delle informazioni e dei dati, diventano il sistema principale di impiego per la gestione dei clienti.

I software Customer Relationship Management sono quindi dei sistemi che non devono essere di ostacolo al lavoro aziendale, ma aumentare la sua produttività. Impiegarli all’interno dell’azienda è una necessità.

Ecco i vantaggi:

Risparmio economico : grazie al software CRM sarà possibile semplificare i sistemi computerizzati, dato che basterà l’installazione solo del singolo programma per poterlo impiegare attraverso tutta la rete, eliminando quindi altre tipologie di applicazioni. Ciò permette un risparmio economico ma anche di tempo.

Creazione di un database unico : tutte le informazioni riguardanti i contatti e i clienti dell’azienda vengono immagazzinati in un unico database che è facilmente condivisibile da tutti, grazie anche ai sistemi cloud.

Sicurezza : i dati raccolti sono contenuti solo nel software in questo modo non si avrà la preoccupazione di perdita di informazioni o eventuali possibili sottrazioni non autorizzate.

Organizzazione delle attività aziendali : grazie al software sarà possibile gestire e pianificare le singole attività riguardanti l’azienda gestendo in modo preciso gli appuntamenti con i clienti oppure le riunioni aziendali.

Aumento della produttività : la gestione organizzata del cliente porterà alla sua soddisfazione con un incremento della produttività della società.

Conclusione

In una realtà digitalizzata come quella moderna in cui la concorrenza tra aziende è molto elevata, poter avere una visione chiara e precisa delle informazioni che riguardano un singolo contatto è una strategia utile al fine di poter migliorare la sua soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti.

Grazie a un software CRM la relazione azienda-acquirente si rafforza, permettendo di conoscere in modo approfondito e completo le preferenze e le caratteristiche di ogni singolo soggetto.

L’utilizzo di un software CRM migliora la possibilità di raggiungere l’obiettivo aziendale, riunendo tutte le informazioni necessarie al fine di aumentare il livello di qualità di un’azienda e la soddisfazione del cliente.

In un solo programma possono essere contenute tutte le interconnessioni che riguardano gli acquirenti già esistenti e i futuri, risparmiando risorse e soprattutto tempo, ma in particolare permettendo una visione d’insieme completa per tutti i rami dell’azienda.

Impiegare un CRM software non è più una semplice opzione, ma una vera e propria necessità per il successo di una società.