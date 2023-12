Problemi e prospettive per il settore ospiti dello Stadio Esseneto di Agrigento: aggiornamenti e progetti di ristrutturazione.

Problemi per il settore ospiti dello Stadio Esseneto di Agrigento. Durante un sopralluogo della “commissione di pubblico spettacolo”, sono state riscontrate alcune criticità che hanno portato a richiedere correzioni immediate. È necessario ripristinare l’intonaco in alcune zone, posizionare le porte nei bagni e liberare l’area adiacente al settore ospiti, attualmente oggetto di accumuli di detriti e rifiuti.

L’assessore allo Sport Gerlando Piparo ha immediatamente sollecitato gli uffici comunali affinché si provveda agli adeguamenti richiesti. Tuttavia, dagli uffici è emerso che al momento vi sono altre priorità che richiedono attenzione immediata. Ciò rende difficile l’apertura del settore ospiti in vista della prossima gara contro il Siracusa, e si prevede che i tifosi aretusei saranno temporaneamente collocati in gradinata.

Riguardo alla sfida di domenica nel campionato di Serie D, il Municipio ha deciso di sospendere l’anticipo delle attività in vista delle festività natalizie. Su richiesta di Piparo, il mercato sarà rinviato a una data successiva.

Tuttavia, emergono notizie incoraggianti per la ristrutturazione dello stadio, in particolare per quanto riguarda l’installazione dei pali di illuminazione a LED, tanto attesi. Grazie all’impegno dell’assessore allo Sport Gerlando Piparo, il progetto delle torri faro modulari ha ottenuto tutti i pareri favorevoli, incluso il via libera dalla sovrintendenza e dal Genio Civile. Il progetto, del valore di un milione di euro, attende ora solo il decreto di finanziamento regionale. Nonostante le attuali difficoltà, c’è motivo di ottimismo per il futuro prossimo, considerando i progressi e gli sforzi profusi per migliorare le strutture dello stadio.