Il Gip del Tribunale di Agrigento Iacopo Mazzullo ha convalidato gli arresti e disposto l’obbligo di dimora a Licata, con la prescrizione di non uscire di casa dalle ore 20 alle 7 del giorno successivo, per i due licatesi di 43 e 45 anni e per il 42enne di nazionalità marocchina arrestati dai militari della Guardia di finanza di Licata e dai poliziotti del Commissariato cittadino, perchè trovati in possesso di tre involucri di eroina, dal peso di circa 10 grammi ciascuno, appena scesi dal pullman proveniente da Palermo, dove si erano riforniti di droga. I tre indagati, accusati per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sono difesi dagli avvocati Gaspare Lombardo, Salvatore Collura e Daniele Camilleri. Durante l’udienza è emerso che uno dei licatesi aveva ingoiato l’involucro di eroina.