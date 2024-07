“Scopro che tre grandi dissalatori Porto Empedocle, Gela e Trapani che funzionavano e garantivano un getto di 600 litri al secondo, 14 anni fa sono stati disattivati dalla politica che non li ha riattivati in questi anni”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Renato Schifani. “Questo è un buco che mi trovo a colmare – continua il governatore – ma ovviamente ci vogliono dei tempi. Chiederò al governo poteri in deroga, modello Genova, per accelerare i tempi”.