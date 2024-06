Il neo sindaco di Santa Elisabetta Liborio Gaziano a pochi giorni dalla sua elezione a primo cittadino ha firmato un’ordinanza con cui invita la cittadinanza a fare un uso razionale dell’acqua, evitando sprechi e seguendo alcuni accorgimenti attraverso un vademecum. Ecco i punti centrali del provvedimento: uso accorto dell’acqua per innaffiare le piante, prati e giardini e se proprio indispensabile consentito solo fra le 23 e le 5; non utilizzare l’acqua potabile per il lavaggio dei veicoli privati e in ogni caso utilizzando il secchio anziché il getto continuo.

Ed ancora impone di non usare acqua potabile per lavare cortili e piazzali – se non il minimo indispensabile -, vasche e piscine. Non mancano una serie di “inviti”, fra cui quello di chiudere il rubinetto durante i lavaggi quando non serve e riutilizzare l’acqua di condensa dei condizionatori. L’ordinanza, fa presente Gaziano, potrà essere sospesa o revocata al superamento della crisi idrica. L’avvertimento, intanto, per il mancato rispetto è quello di una sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro.