Criptovalute e investimenti: non solo Bitcoin, ecco le crypto da monitorare nel 2023

Ormai anche i trader meno esperti conoscono e riconoscono l’importanza delle criptovalute nel mondo delle negoziazioni digitali. Specie di quelle celebri, come ad esempio il Bitcoin: la prima crypto della storia, nata quasi in parallelo con le tecnologie blockchain. E pensare che proprio il Bitcoin, nell’ormai lontano 2009, entrò nel mercato con una quotazione individuale da pochi centesimi di dollaro. All’epoca si trattava di uno strumento finanziario praticamente sconosciuto e soltanto pochi investitori riuscirono a intravedere le sue potenzialità. Inutile aggiungere che questi trader si sarebbero trovati con una vera e propria fortuna all’interno del loro portafogli finanziario: basti pensare che, nel corso degli anni, BTC avrebbe raggiunto valutazioni monstre da più di 55.000 dollari. Questo presupposto aiuta a capire come mai al giorno d’oggi gli utenti non siano interessati soltanto alle crypto storiche: dal sopracitato Bitcoin, fino ad arrivare a Ripple ed Ethereum. Al contrario cercano anche criptovalute emergenti: nuove realtà, ancora poco note al grande pubblico, ma pronte a esplodere da un momento all’altro. A questo proposito, per capire quali siano le migliori crypto consigliate dagli esperti del settore, è possibile leggere la guida messa a disposizione da Giocareinborsa.net, sito web dedicato alla formazione finanziaria tra i più autorevoli del settore.

Investire in criptovalute

Per iniziare a investire in criptovalute, emergenti o meno, è necessario conoscere per lo meno le caratteristiche principali di questo particolare strumento finanziario. La criptovaluta è una rappresentazione digitale di valore che, nella maggior parte dei casi, si fonda sulle sopracitate tecnologie blockchain. La blockchain permette la creazione di un registro virtuale, costituito da più blocchi concatenati tra loro. Ogni blocco è collegato al precedente e al successivo; ogni blocco può contenere determinate informazioni, come ad esempio i dati relativi a una transazione finanziaria. La criptovaluta è dunque un bene esclusivamente digitale, che non ha alcun genere di corrispettivo nel mondo fisico. Inoltre si tratta di una specie di valuta “nascosta”, come ben suggerito dal prefisso “cripto”, che rimanda alla “criptovaluta”: un insieme di tecniche che permettono di oscurare e di proteggere beni o messaggi di varia natura.

Il risultato è che le criptovalute sono accessibili soltanto agli iscritti ad una blockchain. Ma non solo. Spesso infatti i membri della blockchain influenzano addirittura la quotazione delle crypto. Bitcoin, Ripple e soci hanno un sistema di attribuzione di valore quasi unico nel suo genere, che esclude interventi o limitazioni per via di enti o regole esterne. Al contrario il prezzo di queste e di tante altre criptovalute viene stabilito dalla volontà dei loro creatori, da quella dei loro proprietari e dalla legge della domanda e dell’offerta.

Investire in criptovalute emergenti

Arrivati a questo punto non resta che dare uno sguardo più ravvicinato ad alcune delle criptovalute emergenti più interessanti del momento. A partire da Shiba Inu Coin, un perfetto esemplare di meme token che però sta via via diventando una criptovaluta più complessa e completa. Basti pensare che recentemente Shiba Inu Coin ha annunciato una propria blockchain e un sistema di vendita di NFT.

Un’altra crypto particolarmente ambiziosa è Solana: un vero e proprio network per la finanza decentralizzata. Solana permette di raggiungere un massimo di 50.000 transazioni al secondo e propone commissioni incredibilmente concorrenziali. Spazio anche a Raven, che punta a creare un sistema di pagamento veloce ed affidabile come non mai. Gli algoritmi di Raven permettono di decentralizzare persino il mining: anche per questo la crypto emergente viene considerata una delle più promettenti del settore dagli addetti ai lavori.