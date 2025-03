La Regione Siciliana ha avviato una significativa campagna di sensibilizzazione e prevenzione del bullismo, rivolta ai bambini di età compresa tra i tre ei cinque anni. L’iniziativa ha preso il via ad Agrigento, segnando l’inizio di un percorso educativo volto a contrastare il fenomeno del bullismo sin dalla prima infanzia .

L’obiettivo principale di questa campagna è garantire un ambiente scolastico più sicuro e sereno per i bambini. L’assessore regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali, Nuccia Albano, ha sottolineato l’importanza di formare i più piccoli sui rischi e le conseguenze del bullismo, con la speranza di educare una generazione di giovani consapevoli e pronti a dire “no” alla violenza. Ha inoltre evidenziato la necessità di una partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti per costruire una società futura inclusiva e rispettosa.

La campagna è stata promossa dalla consigliera regionale di parità, Angela Galvano, che ha evidenziato come, già nella fascia d’età tra i tre ei cinque anni, possano manifestarsi i primi episodi di bullismo. Galvano ha dichiarato che l’iniziativa mira a parlare con i bambini dell’importanza di esprimersi in maniera rispettosa e positiva, sviluppando temi come la fiducia, l’amicizia e l’abbraccio, e promuovendo l’empatia, intesa come capacità di comprendere e condividere i sentimenti altrui.

La campagna prevede una serie di incontri nelle scuole dell’Isola, coinvolgendo gruppi di circa 40 bambini.

Gli esperti del settore affronteranno la delicata tematica del bullismo attraverso l’uso di immagini e attività sensoriali, al fine di stimolare la partecipazione e la comprensione da parte dei più piccoli. Numerosi istituti scolastici hanno già manifestato interesse a partecipare all’iniziativa, che rimarrà aperta alle adesioni fino al 31 maggio. Il progetto proseguirà fino a dicembre 2025.

