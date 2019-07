Cresce l’attesa per la proclamazione dei vincitori dei concorsi “Fotografa San Calogero” e “Fotografa il Mandorlo in Fiore”

Un gran galà dedicato alla proclamazione dei vincitori dei concorsi “Fotografa San Calogero” e “Fotografa il Mandorlo in Fiore”, tante sorprese e intrattenimento e perfino una degustazione guidata di vini a cura dell’Ais.

La giuria di esperti e giornalisti, presieduta da Domenico Vecchio, direttore della testata giornalistica AgrigentoOggi e ideatore e promotore dei Concorsi e composta da Stelio Zaccaria, Dario Broccio, Mauro Indelicato, Riccardo Gaz, Angelo Ruoppolo, Francesco Christian Schembri, Gioacchino Schicchi, Gero Tedesco, Lelio Castaldo, Peppe Castaldo, Diego Romeo, Francesco Novara, Massimo Palamenghi, Marilisa Della Monica, Anna Rita Di Leo e Giuliana Miccichè, in queste ore sta visionando i 272 scatti in gara per aggiudicarsi il premio “Fotografa San Calogero” e i 509 partecipanti al concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore” per scegliere le immagini fotografiche che meglio raccontano le due Feste viste con gli occhi degli agrigentini.

Durante la cerimonia di premiazione, in programma domenica 28 luglio, alle 19:30, all’hotel Kaos, saranno conferiti i premi speciali Din 24; Pro Loco Agrigento e il premio della presidenza provinciale dell’Aics per i concorsi “Fotografa San Calogero” e “Fotografa il Mandorlo in Fiore” e consegnati tre premi speciali alle “Migliore foto che promuove Agrigento”, “Migliore foto al femminile” e “Migliore tecnica fotografica”.

C’è di più. La migliore foto in bianco e nero del concorso “Fotografa San Calogero” sarà dedicata alla memoria di Andrea Camilleri.

Un gran galà ricco di sorprese, interventi, monologhi, momenti divertenti con gli ospiti d’onore: Michele Guardì, Giovanni Moscato, Gianfranco Jannuzzo, Lello Casesa, Stelio Zaccaria e Alessandro Mauro. Non finisce qui. Sarà Giovanni Moscato a dare voce a un articolo redatto dal giornalista Diego Romeno sulla festa dedicata al Santo Nero e tanto amata dagli agrigentini, da non perdere assolutamente.

La serata, organizzata con la collaborazione di Federalberghi, sarà presentata da Margherita Trupiano.

I Concorsi fotografici, ideati e promossi da Domenico Vecchio,incontrano anche il parere favorevole di Francesco Picarella, presidente regionale Confcommercio che, da anni, crede nella promozione del nostro territorio proprio attraverso le immagini fotografiche.

Le foto in concorso possono essere visionate nella sezione “Foto Racconti” del giornale online AgrigentoOggi all’indirizzo https://www.agrigentooggi.it/